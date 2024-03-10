حزب الله والحوثي وميليشيات العراق.. نظرة تحليلية على مدى سيطرة إيران على وكلائها في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- أكد عبدالملك الحوثي، زعيم حركة الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، مواصلة الحركة أنشطتها العسكرية في البحر الأحمر خلال شهر رمضان، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال عبدالملك الحوثي، في خطاب تلفزيوني، الأحد: "من توفيق الله دخولنا الشهر المبارك ونحن في حالة جهاد نصرة للشعب الفلسطيني بالصواريخ والطائرات المسيّرة والمال والتحرك الشعبي الواسع".

وأضاف الحوثي: "الأمة الإسلامية ستُعاقب على تفريطها وعلى تقصيرها الكبير تجاه ما يحصل في غزة"، حسب قوله.

وأشار الحوثي إلى التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في مناطق سيطرة الحوثيين، بما فيها العاصمة صنعاء، قائلا إن "المسألة ليست فقط مظاهرات، فالمظاهرات مرتبطة مع الموقف الصاروخي مع القتال مع المسيّرات".

وخاطب زعيم الحوثيين من تجمعوا في ميدان السبعين في صنعاء بالتزامن مع خطابه، لافتا أنه "لا أستبعد أن يكون لدى الكثير من الناس حالة ملل، لاسيما من الخروج الأسبوعي مع أنه من أبسط الأعمال". وأضاف: "خروج ساعتين في ميدان السبعين في الأسبوع يعني أنك تتحرك في موقف عظيم".

وتابع عبدالملك الحوثي: "كثير من أبناء الأمة قابل نداءات أهل غزة بالصمم، ومن لم يخرج لساعتين في الأسبوع فقد وصل إلى درجة هابطة من الروح الإيمانية والجهادية".

واعتبر الحوثي أن "الأمريكي عندما يأتيه الصاروخ والمسيّرة إلى بوارجه فهو يرى أن وراءها الطوفان البشري المتفاعل".

في وقت سابق الخميس، قال الحوثي إن جماعته استهدفت 61 سفينة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنه تم إطلاق 403 صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة خلال 96 عملية استهدفت السفن وإسرائيل.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها وقوات التحالف العاملة في البحر الأحمر، أسقطوا 28 طائرة بدون طيار على الأقل، السبت، خلال هجوم حوثي "واسع النطاق" فوق البحر الأحمر وخليج عدن.