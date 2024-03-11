مبعوثة الأمم المتحدة تصل إسرائيل للتحقيق في المزاعم ضد "الأونروا"

"تجاوز العام الأسوأ بـ3 أضعاف".. مسؤول في الأونروا عن عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة في 2023

أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الاثنين، إن ممثلة اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" وصلت إلى إسرائيل.

وستقود كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، تحقيقا في سلوك الوكالة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين، بعد أن زعمت إسرائيل أن 13 عضوا في الوكالة تورطوا بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إسرائيل، وأن مئات آخرين على صلة بحماس.

وقال البيان إن اللجنة أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد ظهور مزاعم بتورط أعضاء في "الأونروا" في أحداث 7 أكتوبر.

وكانت الولايات المتحدة وما لا يقل عن 12 من حلفائها قاموا بسحب التمويل لوكالة الأونروا، في أعقاب مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 آخرين كرهائن.