الحوثي يستهدف بصاروخ باليستي قصير المدى مدمرة أمريكية ويخطئ هدفه

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

(CNN)-- قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه المدمرة الأمريكية "يو إس إس لابون" في البحر الأحمر، الثلاثاء.

وقالت القيادة المركزية في بيانها إن الصاروخ لم يصب المدمرة حامة الصواريخ الموجهة القادمة من مركزها في نورفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات بالإضافة لسفينة تابعة للتحالف دمرت أيضا طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وبدأ الحوثيون المدعومون من إيران باستهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن بعد وقت قصير من بدء الحرب الإسرائيلية مع حماس في غزة، حيث تحاول جماعة الحوثي الضغط على إسرائيل وحلفائها لوقف هجومها بالقطاع.

ويذكر أن حادثة وقعت في فبراير/ شباط الماضي تمثلت بتدمير سفينة حربية أمريكية لصاروخ حوثي في البحر الأحمر كانت أول مرة يستخدم فيها في هذا الصراع نظام أسلحة متقدم يطلق عليه اسم "خط الدفاع الأخير" للبحرية الأمريكية بعد أن كان الصاروخ على بعد ثوان فقط من إصابة هدفه.

وتستمر جماعة الحوثي باستهداف السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية في العالم، وكان قبل أيام قد أصاب بصاروخ باليستي مضاد للسفن ناقلة نفط في خليج عدن، مما أدى إلى نشوب حريق في السفينة.