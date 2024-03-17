قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

(CNN)-- قالت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في مذكرة تحذيرية، إن سفينة تجارية كانت تعبر البحر الأحمر أبلغت عن انفجار في الساعات الأولى من يوم الأحد.

وجاء في المذكرة المنشورة على الموقع الرسمي للمنظمة: "أبلغ ربان سفينة تجارية عن وقوع انفجار على مقربة من السفينة"، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار وأن الطاقم بخير.

وأضافت المنظمة أن الحادث وقع على بعد 85 ميلاً بحريًا شرق عدن باليمن، ولم تحدد جنسية أو علم السفينة التجارية.

وتحقق السلطات في الحادث مع استمرار السفينة في التوجه إلى ميناء التوقف التالي.

ويشار إلى أنه وفي الأسابيع الأخيرة، كثف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، والتي يقولون إنها تأتي ردا على إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.

وكانت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي قد قالت في بيان، السبت: "يوم 16 مارس/آذار، بين الساعة 7:50 و 8:15 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران طائرتين بدون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر. نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في استهداف احدى الطائرتين بدون طيار وتمكنت من تدميرها، ويفترض أن الأخرى قد تحطمت إثر اصطدامها في البحر الأحمر. لم ترد أنباء عن وقوع أية أضرار أو إصابات في السفن القريبة".

وتابعت: "بين الساعة 9.00 والساعة 10:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، دمرت القيادة المركزية الأمريكية خمس سفن سطحية غير مأهولة وطائرة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ضمن اجراء للدفاع عن النفس. تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".