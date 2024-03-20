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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بينما تقول إسرائيل إنها تواصل عمليتها على مستشفى الشفاء لليوم الثالث، قال متحدث باسم الدفاع المدني في غزة لشبكة CNN، إن المياه والضروريات الأساسية تنفد لدى المدنيين الذين يحتمون داخل المستشفى.

وادعى المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، أن الأشخاص المتواجدين داخل المستشفى قالوا إنهم كانوا عرضة للاستجواب والتعذيب والقتل. كما ادعى بأن الجيش الإسرائيلي كان ينقل الجرحى من داخل المستشفى، "حتى عندما لا يستطيعون المشي أو الحركة".

وأضاف أن المصابين يحاولون بعد ذلك الوصول إلى المستشفى الأهلي المعمداني الواقع على بعد 3 كيلومترات (قرابة ميلين)، وهم "في حالة صعبة للغاية".

وقال بصل لـCNN: "نحن في الدفاع المدني لا نستطيع الوصول إلى محيط مستشفى الشفاء لأن الأوضاع هناك صعبة".

وأشار بصل إلى أن الناس هناك يخشون من التحدث مع الصحفيين، وزعم أيضًا أن الصحفي المتواجد هناك - محمود عليوة - قد اُعتقل على يد القوات الإسرائيلية. سألت CNN الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عليوة ونقل الجرحى إلى المستشفى الأهلي.

وقال إسماعيل النونو، وهو نازح يعيش حاليًا في مدينة رفح الجنوبية، لشبكة CNN، إن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من المباني القريبة من الشفاء تابعة لابن عمه. ولكن في حوالي الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي، قال النونو، إن الاتصال بينهما انقطع.

وفي مكان آخر في غزة، قال الجيش الإسرائيلي إن قناصيه وطائراته قتلوا عددًا من المسلحين في وسط غزة وجباليا. وأضافت أن القوات تواصل عملياتها في خان يونس.