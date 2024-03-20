السعودية تقدم 40 مليون دولار للأونروا لدعم جهود الإغاثة في غزة

"تجاوز العام الأسوأ بـ3 أضعاف".. مسؤول في الأونروا عن عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة في 2023

الدوحة، قطر (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، في بيان صحفي الأربعاء، أنها ستقدم 40 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقع الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الأربعاء، يؤكد فيها الدفع.

وقالت المملكة إن التمويل سيوفر الغذاء لأكثر من 250 ألف شخص وخيام لـ 20 ألف أسرة.

وتقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة على شفا المجاعة مع استمرار ضعف المساعدات إلى القطاع.

وقال الربيعة، في بيان، إن مركز الملك سلمان للإغاثة يظل ملتزمًا بدعم هذه الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية في هذا الوقت العصيب، مضيفا: "من الضروري تلبية الاحتياجات الماسة للناس في غزة".

وباتت الأونروا في حاجة متزايدة للتمويل بعد أن قامت العديد من الدول بتعليق المدفوعات عقب مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

طردت الأونروا العديد من الموظفين بعد هذه المزاعم وفتحت تحقيقًا، لكن بعض كبار المانحين للأونروا - بما في ذلك الولايات المتحدة - لم يستأنفوا تمويل المنظمة.

وأشاد لازاريني في بيان له بالأموال المقدمة من المملكة العربية السعودية.

وقال لازاريني: "بينما تواصل الأونروا تقديم الغذاء والمياه والخدمات الطبية في غزة، فإن هذا السخاء الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة يعكس التضامن الذي أظهرته المملكة دائمًا للفلسطينيين، وخاصة خلال الأوقات العصيبة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة مبلغًا قدره 15 مليون دولار للأونروا لتقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء.