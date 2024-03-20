الملكة رانيا لـCNN: لا يمكننا إنقاذ الناس من الجوع في غزة ليتم قصفهم.. ووقف إطلاق النار "الأولوية رقم 1"

مشاهد رعب وموت داخل مستشفى ناصر في غزة.. ما الذي يحدث هناك؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال جرّاح بريطاني، قضى سنوات متطوعًا في مستشفيات غزة، إنه ليس مهيئًا نفسيًا نتيجة ما رآه خلال زيارته الأخيرة إلى القطاع.

وقال الدكتور نك ماينارد، الذي كان في غزة في شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، الثلاثاء: "لقد رأيت أشياء في مستشفى (شهداء) الأقصى (في منطقة دير البلح بوسط غزة) وما زلت أستيقظ في الليل أفكر فيها. إصابات مروعة، خاصة النساء والأطفال. الحروق الأكثر تدميرًا هي عند الأطفال الصغار".

وأشار ماينارد إلى حالة طفلة أصيبت بحروق، موضحًا: "من السوء أن ترى عظام وجهها. كنا نعلم أنه لا توجد فرصة لها للنجاة من ذلك. ولكن لم يكن هناك مورفين لإعطائها لها. لذلك، لم تكن ستموت حتمًا فحسب، بل ستموت في عذاب. وما زاد الأمر سوءًا أنه لم يكن هناك مكان تذهب إليه وتموت. لذلك تُركت على أرضية قسم الطوارئ لتموت. وهذه مجرد قصة واحدة. لقد رأينا جميعًا قصصًا متعددة كهذه".

وكان ماينارد أحد الأطباء الأربعة الذين تحدثوا بعد الزيارات الأخيرة إلى قطاع غزة.

"في بعض الأيام لم يكن لدينا أي قفازات جراحية، لذلك كان علينا غسل القفازات السابقة. في بعض الأحيان لم يكن لدينا ستائر جراحية. لعدة أيام لم يكن لدينا مورفين. قال ماينارد: "في كثير من الأوقات، لم يكن هناك مضادات حيوية".

ويأمل الوفد في إثارة خطورة الوضع الإنساني مع أعضاء الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية. وقال ماينارد لشبكة CNN إن الوفد – الذي يمثل المساعدات الطبية للفلسطينيين ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة ميد غلوبال – سيجتمع مع مسؤولين في إدارة بايدن، الجمعة.

واتهمت وكالات الإغاثة إسرائيل بعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو الاتهام الذي نفته إسرائيل مرارًا وتكرارًا.