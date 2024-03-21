السعودية تعلن ما بحثه محمد بن سلمان مع بلينكن بشأن غزة

(CNN) -- التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، في مدينة جدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة إقليمية تشمل السعودية ومصر وإسرائيل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي كان التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق من الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن الوزيرين "بحثا الحاجة الملحة لحماية جميع المدنيين في غزة وزيادة المساعدة الإنسانية على الفور للمحتاجين".

وأضاف المتحدث أن "بلينكن شدد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن حل الصراع في غزة والتحضير لمرحلة ما بعد الصراع، وكذلك شدد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنه اللقاء شهد "استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل الجهود كافة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحة".

ويعمل المسؤولون الأمريكيون على إرساء الأساس لمثل هذا "السلام المستدام" منذ أشهر، مع فكرة أن هذا يسهل التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، في رحلاته الأخيرة إلى المنطقة، على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات "صعبة"، والتحرك نحو حل الدولتين إذا كانت تريد تحقيق هذا التطبيع مع السعودية وإذا كانت تريد دعم جيرانها العرب للأمن وإعادة الإعمار في غزة.