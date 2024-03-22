لم يرافقهم سوى 4 أمهات و6 ممرضات.. ماذا نعرف عن الخدج الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء إلى مصر؟

CNN)-- اعتقلت القوات الإسرائيلية صحفيين وعاملين صحيين فلسطينيين، وعصبت أعينهم وجردتهم من ملابسهم حتى ملابسهم الداخلية، في مستشفى الشفاء شمال غزة، بحسب روايات شهود عيان تمت مشاركتها مع شبكة CNN.

ووصف مراسلون فلسطينيون وموظفون في المستشفى مشاهد استجوابات مهينة حيث تم تجريد زملائهم من ملابسهم وتركوهم في الخارج في البرد، بعد أن فرض الجيش الإسرائيلي حصارًا على أكبر مستشفى في القطاع في الساعات الأولى من صباح الاثنين. وقال أحد الرجال الذين تم اعتقالهم لشبكة CNN، إن القوات الإسرائيلية أطلقت سراحه دون هويته أو هاتفه المحمول.

داهم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء بعد أن ادعى أن “كبار إرهابيي حماس” كانوا يستخدمون المنشأة “للقيام بالنشاط الإرهابي والترويج له”. ويدعي أنه اعتقل أحد كبار قادة حماس خلال العملية.

لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من تصريحات الجيش الإسرائيلي.

وقال إسماعيل الغول، صحفي الجزيرة، لشبكة CNN، إنه وفريقه احتُجزوا لمدة 12 ساعة، وتم تجريدهم من ملابسهم الداخلية وكانوا معصوبي الأعين طوال الوقت، رغم المطر والبرد. وقال عضو آخر في الفريق، وهو أحمد الحرازين: "بينما كنا جالسين [هناك]، داهمنا الجيش [الإسرائيلي] فجأة واعتقلنا. الله عزّ وجل حفظنا. وتم إطلاق سراحنا”.

وقال سامر ترزي، الذي كان أيضًا جزءًا من فريق الغول في الشفاء، لشبكة CNN إنه كان قد انتهى للتو من العمل في الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، الاثنين، عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي المجمع واعتقلهم.

وأضاف "لقد كنا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي بينما كنا ننتظر إطلاق سراحنا. كنا ننتظر، ولا نعرف أين كنا أو إلى أين تم نقلنا”. وبعد اعتقاله، طلب الجيش الإسرائيلي من ترزي وزملائه الاخلاء جنوبًا، على طول شارع الرشيد الساحلي. وتابع: "تم إطلاق سراحنا دون استعادة هوياتنا أو هواتفنا المحمولة".

وزعمت الجزيرة في بيان الاثنين أن الغول وفريقه تعرضوا للاحتجاز وتعرضوا للضرب المبرح قبل نقلهم إلى مكان غير معلوم واستجوابهم. وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنه ليس لديه سجل باعتقال الغول أو زملائه.

كما تلقت CNN بيانًا من الدكتور مروان أبو سعدة، رئيس قسم الجراحة في مستشفى الشفاء. ولم يكن أبو سعدة في المستشفى عندما بدأت المداهمة، الاثنين. وقال، الثلاثاء، إن زملاءه الذين سمح لهم بمغادرة المستشفى أفادوا بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت معظم مباني المستشفى.

وقال إن الطاقم الطبي من الذكور أُجبروا على خلع ملابسهم وتركوا "لساعات في البرد"، وهو تأكيد أدلى به رجال آخرون تم إطلاق سراحهم من المنطقة. وقال في البيان الذي شاركه أحد زملائه مع CNN: "لقد قاموا بمسح وجوههم بالكاميرا وأخذوهم واحداً تلو الآخر لإجراء تحقيق مهين”.

وأضاف أبو سعدة: "تم اعتقال الكثيرين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وأجبر البعض على مغادرة المستشفى ونزحوا إلى الجنوب نصف عراة، فيما أُمر آخرون بالعودة إلى المستشفى".

وتابع "اعتدى الجنود على طواقمنا الطبية والعاملين في مستشفى الشفاء، وتركوهم دون طعام أو ماء لمدة يومين، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا شهر رمضان وهم صائمون".

وطلبت CNN من الجيش الإسرائيلي الرد على الاتهامات التي وجهها أبو سعدة. ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الخميس إنه “تم القضاء على أكثر من 140 إرهابيا” في المداهمة. وأضاف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن القوات استجوبت “أكثر من 300 مشتبه به” واقتادت 160 آخرين على الأقل إلى الأراضي الإسرائيلية “لمزيد من الاستجواب”. لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من ادعاءات الجيش الإسرائيلي.

وطلبت CNN من الجيش الإسرائيلي تقديم مزيد من التفاصيل حول الأشخاص الذين يقول إنه قتلهم أو اعتقلهم خلال المداهمة على الشفاء وفي الحي.

وشنت إسرائيل هجومها العسكري على غزة بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، من بينهم 36 طفلا، واختطاف أكثر من 250 آخرين.

وأدت الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 31,988 فلسطينيًا، وإصابة 74,188 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

وحولت إسرائيل مستشفى الشفاء إلى ساحة معركة في نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما نفذت ما وصفته بعملية "دقيقة وموجهة" على المجمع. أُجبر الأطباء على العمل على ضوء الشموع ولف الأطفال بورق الألمنيوم لإبقائهم على قيد الحياة. وتوفي عشرات المرضى بسبب انقطاع الكهرباء، بحسب تقرير صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان العاملون في مجال الصحة قد أخبروا شبكة CNN سابقًا أنهم لا يستطيعون تقديم العلاج المنقذ للحياة للفلسطينيين المصابين في الحرب – بمن في ذلك الأطفال والرضع – لأن القصف الإسرائيلي وحصار مستشفيات غزة أدى إلى سحق النظام الطبي. ويزعم الجيش الإسرائيلي أن حماس تستخدم المستشفيات في عملياتها العسكرية. وتنفي حماس استخدام المستشفيات كغطاء. لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من أي من الادعاءين.

استهداف المستشفيات في زمن الحرب محظور بموجب القانون الدولي، لكن هذه المعايير تتغير إذا استخدم مقاتلو العدو المنشأة لمهاجمة عدو. وحتى حينها، يتمتع المرضى والأطباء بالحماية بموجب مبدأ التناسب. ويجب إعطاء تحذير، ووقت للإخلاء الآمن قبل تنفيذ الهجوم.

ادعاءات الاستجواب والقتل والتعذيب

ظهرت لقطات في وقت سابق من هذا الأسبوع تظهر أكوامًا من الحطام وأعمدة من الدخان تملأ المنطقة المحيطة بالشفاء، بينما كانت العائلات تركض في حالة من الرعب بعد هجوم صاروخي يصم الآذان بالقرب من المستشفى. وصعد الأطفال غير المصحوبين بذويهم فوق ألواح الخرسانة المتساقطة، محاولين يائسين الهروب من الرعب.

وكان ما لا يقل عن 3000 من النازحين والمرضى والموظفين يحاولون البحث عن مأوى داخل جدران المنشأة قبل الهجوم القاتل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وقالت الوزارة يوم الاثنين إن القناصة الإسرائيليين ونيران المروحيات استهدفوا أولئك الذين حاولوا الفرار.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، الخميس إن النازحين الفلسطينيين من مستشفى الشفاء رووا "قصصا كثيرة عن الإهانة والضرب هناك بعد خروجهم ومشيهم لمسافات طويلة".

وقال لشبكة CNN إن القوات الإسرائيلية قامت بتدمير وقصف المنازل في المنطقة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين على الطرق. ولا يزال عمال الدفاع المدني غير قادرين على الوصول إلى منطقة المستشفى بسبب الخطر.

جاء ذلك بعد أن زعم بصل أن مواطنين داخل المستشفى تحدثوا عن تحقيقات وقتل وتعذيب. وقال، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي كان ينقل الجرحى من داخل المستشفى "حتى إذا كانوا لا يستطيعون المشي أو الحركة"، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص كانوا يصلون إلى المستشفى المعمداني الذي يبعد ثلاثة كيلومترات "في حالة صعبة للغاية".

وقال إن الناس هناك يخشون التحدث مع الصحفيين وأكد أن أحد المراسلين المستقلين هناك – محمود عليوة – اعتقلته القوات الإسرائيلية. سألت CNN الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عليوة ونقل الجرحى إلى المستشفى الأهلي المعمداني.

الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة هي الحرب الأكثر دموية للصحفيين منذ عام 1992، وفقًا للجنة حماية الصحفيين. وحتى 20 مارس/ آذار، قُتل ما لا يقل عن 95 صحفياً وجُرح 16 آخرون، في حين تم الإبلاغ عن اختفاء أربعة واعتقال 25 آخرين، وفقاً لأرقام لجنة حماية الصحفيين. تم الإبلاغ عن العديد من حوادث الاعتداءات والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة وقتل أفراد الأسرة.

وأمر الجيش الإسرائيلي السكان والنازحين بالقرب من المجمع الطبي مترامي الأطراف بالسفر إلى ما أسماه "المنطقة الإنسانية" جنوبا. لكن هذه التحذيرات جاءت بعد أن أصبح المستشفى تحت الحصار بالفعل، بحسب أحد الشهود. وطلبت CNN من الجيش الإسرائيلي تقديم مزيد من التفاصيل حول الأشخاص الذين تقول إنه قتلهم أو اعتقلهم خلال الغارة على الشفاء وفي المنطقة.

وكانت CNN قد أوردت في وقت سابق تقارير عن مقتل مدنيين فلسطينيين اتبعوا أوامر الإخلاء جراء الغارات الإسرائيلية، مما يؤكد حقيقة أن مناطق الإخلاء والتنبيهات التحذيرية من الجيش الإسرائيلي لم تضمن سلامة المدنيين في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

ونشرت شابة تسكن قرب مستشفى الشفاء، الخميس، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب فيها المساعدة، بظل دوي الانفجارات وإطلاق النار.

فقد كتبت إيمي شاهين في رسالة نصية على مقطع فيديو على إنستغرام: “أنا قاعدة أرتعش والله لا أتحمل. لا يوجد مكان، حقا لا يوجد مكان للذهاب إليه.. القصف في كل مكان". قامت CNN بتحديد الموقع الجغرافي لمنزل عائلة شاهين من مقاطع الفيديو السابقة لها على إنستغرام إلى الشمال الغربي من الشفاء.

وجاء في النص الموجود في الفيديو الثاني: “أحد أصعب أيام حياتي. نحن عاجزون وليس هناك من يحمينا. نحن نموت، وما زلنا نموت”.