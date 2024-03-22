(CNN) -- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الخميس، إن إسرائيل وقعت على خطاب أكدت فيه أن استخدامها للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

وبموجب شروط مذكرة الأمن القومي الجديدة التي صدرت في فبراير/شباط، فإن جميع الدول التي تتلقى المساعدات العسكرية الأميركية ملزمة بتقديم ضمانات مكتوبة، ويتعين على الولايات المتحدة أن تقيم ما إذا كانت هذه الضمانات "ذات مصداقية ويمكن الاعتماد عليها".

واتُهمت إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في هجومها على غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص وتشريد أكثر من مليون شخص.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الأربعاء، في مؤتمر صحفي إنه "لن يتحدث عن تفاصيل أي دولة بعينها في هذه اللحظة".

وأضاف أن "هذه مذكرة تشمل مختلف الدول، ومنذ صدور تلك المذكرة في فبراير، فإن أمام الدول الشريكة التي تعتبر في صراع مسلح نشط 45 يوما لتبادل خطابات الضمانات، وعند استلامها ستقوم الولايات المتحدة بتقييم ما إذا كانت الدولة الشريكة أم لا، وما إذا كانت هذه الضمانات ذات مصداقية وموثوقة".