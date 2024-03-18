البيت الأبيض: بايدن أعرب لنتنياهو عن "مخاوفه العميقة" بشأن عملية رفح

محلل عسكري لـCNN عن هجوم محتمل على رفح: سيكون من الصعب للغاية على إسرائيل تحقيق أي من أهدافها العسكرية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "مخاوفه العميقة" بشأن خطط إسرائيل للقيام بعملية كبيرة لملاحقة حماس في رفح، وذلك خلال اتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه بينما أكد بايدن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإنه سعى إلى توضيح كون أن خطة رفح يمكن أن تكون كارثية على المدنيين الفلسطينيين وتعرقل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وطلب بايدن من نتنياهو إرسال وفد رفيع المستوى من القادة العسكريين إلى واشنطن لمناقشة هذه القضية بشكل أكبر ووضع نهج بديل لملاحقة حماس في رفح. ووافق نتنياهو على إرسال مثل هذه المجموعة، وقال سوليفان إن الاجتماع سيعقد في نهاية هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.

وقال سوليفان في البيت الأبيض: "لا يمكن لخطة عسكرية أن تنجح بدون خطة إنسانية متكاملة وخطة سياسية. وقد أوضح الرئيس مرارًا وتكرارًا أن العمليات العسكرية المستمرة يجب أن تكون مرتبطة بنهاية استراتيجية واضحة"، مشيرا إلى أن المزيد من المدنيين لقوا حتفهم في غزة أكثر من أي صراع سابق في القطاع.

وفي حديثه مع نتنياهو، أوضح بايدن "سبب قلقه العميق إزاء احتمال قيام إسرائيل بعمليات عسكرية كبيرة في رفح".

وقال إن هذه المخاوف تندرج في ثلاثة مجالات، هي أن المدنيين الذين يحتمون في رفح ولا يجدون مكاناً آمناً يذهبون إليه، وأن رفح تعتبر نقطة دخول للمساعدات الإنسانية الحيوية، وأخيرًا إعراب مصر عن مخاوف جدية بشأن عملية عسكرية محتملة هناك.