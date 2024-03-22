رأي: ما يحتاج بايدن لمعرفته بشأن رفح

"لا يوجد في غزة".. كيف تفاعلت النساء في رفح مع يوم المرأة العالمي؟

هذا المقال بقلم أسيل موسى، صحفية من مدينة غزة. الآراء الواردة أدناه تعبر عن راي الكاتبة ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

(CNN)—"لعلنا نجتمع مرة أخرى في مدينة غزة قريبا"، عبارة كنت أكررها باستمرار منذ أن اضطررت إلى مغادرة منزلي في أكتوبر/ تشرين الأول بحثا عن ملجأ من القنابل الإسرائيلية - لأكتشف أنه لا يوجد مكان آمن داخل حدود قطاع غزة.

يصادف شهر رمضان المبارك أيضًا مرور شهرين ونصف على وجودي في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، مع حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني آخر.

والآن، بعد أن طردنا الجيش الإسرائيلي من منازلنا في الشمال، أصبحنا مهددين بغزو وشيك حذرت جماعات الإغاثة من أنه سيكون "حمام دم" والخوف من طردنا من غزة بالكامل.

إن الأزمة الإنسانية التي تجتاح رفح، وهي منطقة لا تتجاوز مساحتها 25 ميلاً مربعاً، ليست سوى أزمة مروعة.

النازحون، الذين اضطر الكثير منهم إلى الفرار للنجاة بحياتهم عدة مرات، موجودون في كل مكان. الخيام التي نصبت لإيوائهم تملأ الأرصفة. والأمر المثير للقلق أن الأمم المتحدة قالت إن رفح أصبحت الآن أكثر كثافة سكانية من مدينة نيويورك.

نحن نعيش في حالة من الخوف والقلق الدائم. في الخيام، ومدارس الأمم المتحدة، وفي العراء في الشوارع، يعاني الناس من الحرمان الشديد. إن ضروريات الحياة الأساسية نادرة نتيجة قيام إسرائيل بعرقلة دخول الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة خلال الأشهر الخمسة الماضية.

الجوع هو الرفيق الدائم، والسلع المعلبة هي القوت الوحيد. تمتد الطوابير إلى ما لا نهاية حيث يقطع الناس مسافات طويلة بحثًا عن المياه الصالحة للشرب وانتظار استخدام المرحاض.

لقد جئنا إلى رفح لأن إسرائيل قالت إنها منطقة "آمنة"، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل قصفنا وقتلنا هنا. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف حماس، لكنه في الواقع يستهدف جميع الفلسطينيين في غزة، وهو ما أدانته الأمم المتحدة ووصفته بأنه “عقاب جماعي”.

لمدة خمسة أشهر وأنا محاصرة في كابوس متكرر، غير متأكدة من نهايته.

في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تحطم روتيني المعتاد في مدينة غزة فجأة عندما شنت إسرائيل هجومها العسكري المدمر في أعقاب هجوم حماس. كان من المقرر أن أقوم بتمرين صباحي في صالة الألعاب الرياضية يتبعه اجتماع عمل. لم تطأ قدمي صالة الألعاب الرياضية أو مكتبي منذ ذلك الحين. وقد أصيب كلاهما بأضرار جسيمة بسبب القصف الإسرائيلي.

وبعد أسبوع، نقل ابن عمي الأخبار المؤلمة بأن إسرائيل تأمر الناس بمغادرة منازلهم والتحرك جنوبًا. إن اللحظات التي سبقت إخلاء منزلنا ستظل محفورة في ذاكرتي إلى الأبد. على عجل، أخذت أنا وعائلتي الحقيبة التي أعددناها مسبقًا، والتي تحتوي فقط على جوازات سفرنا ووثائق أساسية أخرى وبعض النقود.

كنا على قناعة بأن غيابنا سيكون قصيرا، ولذلك أهملنا أن نحزم الكثير من الملابس. لسبب غير مفهوم، شعرت بأنني مضطرة لالتقاط صورة لمنزلنا - لقطة للحياة التي تركناها وراءنا.

أمسكنا المفتاح، وغادرنا بيتنا الحبيب الذي مكثنا في لأكثر من 23 عاماً واتجهنا نحو مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة مع حشود من النازحين الآخرين.

طوال الرحلة، كانت تخطر في بالي الذكريات التي رواها جدي عن خروجه من قرية عاقر في عام 1948، عندما تم طرد حوالي ثلاثة أرباع الفلسطينيين من منازلهم أثناء قيام دولة إسرائيل. ومثلما هو الحال مع عدد لا يحصى من الآخرين في هذا البحر من الإنسانية، فإننا نسير نحو مستقبل غامض.

قضينا ما يقرب من 80 يومًا في المغازي في منزل يضم حوالي 30 شخصًا آخر من أقاربنا النازحين في ظروف مروعة. كانت كل ليلة تمضي بظل قصف جوي ومدفعي إسرائيلي مرعب، مما يلقي بظلال من عدم اليقين على بقائنا.

وكما هو الحال في أي مكان آخر في جميع أنحاء غزة، دمرت إسرائيل بلا رحمة البنية التحتية الأساسية في المخيم الصغير، بما في ذلك المخبز الوحيد والمسجد ومدارس الأونروا.

ومن المؤسف أن القصف أدى إلى مقتل تسعة أفراد من عائلتي، معظمهم من الأطفال، عندما ضرب منزل أبناء عمومتي. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أجبرتنا الغارات الجوية على الفرار مرة أخرى - هذه المرة إلى رفح.

لقد قضت محكمة العدل الدولية والمحكمة الفيدرالية الأمريكية بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ولكن أولئك الذين يتحملونها منا لا يحتاجون إلى إخبارهم بذلك.

على مدى الأشهر الخمسة الماضية، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 13 ألف طفل و9000 امرأة. وهناك آلاف آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض ويفترض أنهم ماتوا. وأصيب أكثر من 70 ألف آخرين.

وقد أدى ذلك إلى نزوح 90% من السكان من منازلهم، ويلجأ معظمهم الآن إلى رفح وليس لديهم مكان آخر يفرون إليه.

منذ البداية، دعم الرئيس جو بايدن الهجوم الإسرائيلي دون قيد أو شرط تقريبًا، وقدم دعمًا عسكريًا وماليًا ودبلوماسيًا واسع النطاق. وكان هذا الدعم فعالا في تمكين إسرائيل من مواصلة إبادة غزة، مما جعل الولايات المتحدة متواطئة فيما تقول الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إنه يرقى إلى جرائم حرب خطيرة.

إنه أمر محير حقًا كيف يتمكن بايدن من التوفيق بين أفعاله وتعاطفه الكبير المفترض مع الآخرين. أليس الفلسطينيون بشرًا، ويستحقون نفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها أي شخص آخر؟

ومثل كثيرين غيري، بدأت أفقد ثقتي في القانون الدولي والمجتمع الدولي. يتحدث بايدن وغيره من القادة الغربيين عن حقوق الإنسان بينما يساعدون ويحرضون على انتهاكات إسرائيل المنهجية لها.

إنه لإدراك مفجع أن تبدو الركائز التي بنينا عليها آمالنا وكأنها تنهار أمام أعيننا. إذن، إلى من نناشد وقف إطلاق النار؟

بعد أن نجوت من الموت بأعجوبة في مدينة غزة والمغازي، لست متأكدة من أنني سأنجو في رفح. وإذا أردنا تجنب الكارثة الشاملة، فيتعين على بايدن والمجتمع الدولي أن يتحركا على الفور لمنع الغزو الإسرائيلي الشامل لرفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.