مصادر طبية فلسطينية: 11 قتيلا على الأقل في غارات إسرائيلية على رفح

على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. أمريكا تحذر إسرائيل من عواقب غزو رفح

سيناتور أمريكي لـCNN: من الصعب تصديق إمكانية تنفيذ الهجوم العسكري برفح دون قتل الآلاف بلا داع

(CNN)-- أفادت مصادر طبية فلسطينية، الأربعاء، أن 11 شخصًا على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مسؤولون في مستشفى أبو يوسف النجار ومستشفى الكويت إن غارات جوية إسرائيلية أصابت منزلا كانت تلجأ إليه عائلات فلسطينية في حي خربة العدس في رفح، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عامًا.

وقال الدفاع المدني في غزة إن الطواقم تمكنت من انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المدمر التابع لعائلة ضهير.

وقال الصحفي خضر الزعنون من وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الغارات الجوية الإسرائيلية أصابت أيضًا مبنى سكنيًا في مخيم الشابورة وسط رفح، ومبنى آخر في مخيم يبنا بالمنطقة الجنوبية من المدينة. كما دمرت الضربات أراضا زراعية بينها مزرعة دواجن في منطقة الشوكة، بحسب الزعنون.

وأشار الزعنون إلى أن الجيش الإسرائيلي نشط أيضًا في خان يونس، فجر الأربعاء، وقصف محيط مجمع الناصر الطبي، ومنطقتي البطن السمين وقيزان النجار.

وردًا على شبكة CNN، قال الجيش الإسرائيلي إنه "ليس على علم بأي غارات في هذا الموقع في هذا الوقت".