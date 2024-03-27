دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق للداعية الإسلامي الكويتي، لافي عايض العازمي، وكيف أجاب على سؤال حول إن كان النبي محمد حيا هل يترك غزة بهذه الصورة؟

وقال العازمي في مقطع الفيديو المتداول والذي يعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي: "النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أمامه أم عمار وأبو عمار هل استطاع أن ينصرهم؟ لا، قدامه يشوفهم، صبرا آل ياسر فإن موعدهم الجنة.."

وتابع العازمي: "عمار، صهيب، بلال، وعدد من الصحابة يعذبون ويلف عليهم بالحصير وفي الرمضاء وفي الصخر على البطن والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ينظر، طيب هو معه مجموعة معه أبوبكر وعمر موجود وعثمان موجود وعلي وطلحة والعشر كلهم موجودين عدد من الصحابة لماذا لا يدخل على أمية بن خلف وعلى فلان وعلى ابي جهل واغتيالات في الليل ويجعل في قلوبهم الرعب؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع، لكن ما النهاية؟ القضاء عليهم كلهم، انت تقتل واحد اثنين ثلاثة في الليل في النهاية يجتمعون كلهم عليك في النهار وينظرون كل من كان مسلما ستكون نهاية القتل.."

وأضاف: "حكمة، الله عز وجل ماذا قال لهم؟ كفوا ايديكم فاصفح الصفح الجميل فاعرض عنهم وقل سلام، قل لأصحابك قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، 157 آية كلها في ترك القتل والصفح كلها في مكة نزلت.."