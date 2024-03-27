دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له خلال لقاء المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي.

وأبرز نشطاء عدم ارتداء إسماعيل هنية والوفد المرافق لأحذية في حين يرتدي خامنئي حذاءه خلال اللقاء، وهو ما علق عليه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "زعيم حماس هنية ورفاقه الإرهابيون ذهبوا إلى طهران ليتلقوا الأوامر من سيدهم خامنئي ولكنه أذلهم وأجبرهم على خلع أحذيتهم بينما هو كان يرتدي حذاءه.. حماس دمرت قطاع غزة في خدمة عدو العرب إيران".

وقال خامنئي في اللقاء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن إيران "لن تتردد في دعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة المظلومين والمقاومين مشيدا بالصمود المثالي لقوى المقاومة الفلسطينية وكذلك أهالي غزة".

من جهته قال هنية إن "الصبر والصمود المثاليين لأهالي غزة وقوات المقاومة خلال الاشهر الستة هذه، والناجم عن ايمانهم الراسخ أدى إلى أن لا يحقق العدو الصهيوني أيا من أهدافه الاستراتيجية في حرب غزة.. عملية طوفان الأقصى حطمت أسطورة أن الكيان الصهيوني لا يقهر وقد تكبد العدو الصهيوني اليوم وبعد مضي ستة أشهر خسائر فادحة وقتل وأصيب الألوف من عسكريي هذا الكيان.. حرب غزة هي حرب عالمية وان الهيئة الحاكمة في أمريكا هي شريكة رئيسية لجرائم الصهاينة لأنها تتولى مباشرة التوجيه الحربي للكيان الصهيوني"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.