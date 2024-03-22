رسالة صارمة لقطر وحثها على تهديد حماس.. تقرير CNN يثير تفاعلا

دبلوماسي أمريكي سابق لـCNN: القضاء على حماس قد لا يكون "هدفاً قابلاً للتحقيق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برزت تصريحات مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN، الخميس، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجه رسالة صارمة إلى قطر، في وقت سابق من هذا الشهر بسبب حركة حماس مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وفحوى الرسالة الصارمة وفقا للمسؤولين الأمريكيين: أبلغوا حركة "حماس" بأنه يجب عليها تنفيذ اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف القتال في غزة أو المخاطرة بالطرد من العاصمة القطرية الدوحة حيث يوجد قيادات كبيرة من "حماس".

وجاءت الضغوط الأمريكية في وقت تعثرت فيه المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل، قبل أن تعود حركة "حماس" إلى طاولة المفاوضات بمقترحات جديدة تمت مناقشتها هذا الأسبوع في الدوحة.

وكانت المحادثات غير المباشرة، التي عقدت بين إسرائيل و"حماس" بوساطة قطرية ومصرية، هي الأولى التي تعقد في الدوحة على هذا المستوى منذ أسابيع ومن المقرر أن تستأنف، الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة إن بلينكن سلم الرسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال اجتماع عقد في واشنطن يوم 5 مارس/آذار.