الجيش الإسرائيلي يرفع عدد قتلاه في العمليات البرية بغزة إلى 254

لحظة موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

(CNN)— قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا قتل وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب قطاع غزة، الجمعة.

وبين الجيش الإسرائيلي أن الجندي القتيل هو الرقيب درجة أولى، ألون كودرياشوف، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي كان ضمن وحدة كوماندوز إيغوز، وبمقتله يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا في الهجوم البري الإسرائيلي ضد حماس إلى 254.

وأضاف الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب 6 مقاتلين من وحدة إيغوز بجروح خطيرة في إحدى المعارك… وفي المعركة، أصيب عشرة مقاتلين آخرين بجروح مختلفة، تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وكانت حماس قد نشرت، الجمعة، مقطع فيديو ادعت أنه يظهر الحادث، الذي تم فيه إطلاق صاروخ على مبنى سكني. وقد حددت شبكة CNN موقع الفيديو في حي مستشفى ناصر، حيث كان هناك قتال مستمر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العمليات مستمرة في منطقتين بخان يونس – الأمل والقرارة – "حيث تواصل القوات القضاء على الإرهابيين وتنفيذ غارات مستهدفة على البنية التحتية الإرهابية. خلال اليوم الماضي في منطقة الأمل، قتلت قوات الجيش الإسرائيلي عددًا من الإرهابيين الذين حاولوا مهاجمة القوات بعبوة ناسفة".