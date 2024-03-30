لحظة موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. أمريكا تحذر إسرائيل من عواقب غزو رفح

(CNN)-- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، إن حوالي 9000 مريض عالق في غزة بحاجة إلى إجلاء عاجل إلى الخارج.

وأضاف تيدروس أنه مع انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، يحتاج الآلاف إلى العلاج من السرطان وغسيل الكلى، وكذلك من الإصابات التي لحقت بهم خلال الصراع.

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أنه تم بالفعل إجلاء أكثر من 3400 شخص، لكن الكثيرين ينتظرون موافقة إسرائيل على المغادرة.

وتابع: "نحث إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء، حتى يمكن علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة". "كل لحظة مهمة".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، إن مستشفيات غزة التي تعمل جزئيًا لا يمكنها سوى تقديم "خدمات محدودة" ومكتظة بالمرضى. كما أنهم يواجهون "نقصًا حادًا في الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والعاملين في المجال الصحي".

وأضاف المكتب أن منظمة الصحة العالمية وثقت أكثر من 400 هجوم على البنية التحتية للرعاية الصحية في قطاع غزة حتى 12 مارس/آذار، مما أثر على حوالي 100 سيارة إسعاف وما يقرب من 100 منشأة صحية.

واتهمت إسرائيل حماس مرارًا وتكرارًا بالاختباء خلف المدنيين في مستشفيات غزة والمرافق الطبية الأخرى، وهي الاتهامات التي تنفيها الحركة المسلحة.