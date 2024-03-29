لحظة موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. أمريكا تحذر إسرائيل من عواقب غزو رفح

أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. إليكم ما علمناه من مصدر مطلع

بين طلبات "حماس" ورفض نتنياهو.. كيف يبدو مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بيانا علقت فيه على التدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي تدعو إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنها "تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات، مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة"، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الوزارة أنها "تؤكد دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

كما جدد بيان وزارة الخارجية السعودية "مطالبة المملكة للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار"، بحسب وكالة "واس".

وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس، إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، مما يجبر إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.