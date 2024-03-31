مصدر مصري: استئناف محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس في القاهرة

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(CNN)-- قالت قناة "القاهرة نيوز" المصرية الرسمية، الأحد، نقلا عن مصدر أمني مصري، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس استُؤنفت في القاهرة، الأحد.

وأكد مصدر أمني مصري استئناف المفاوضات بشأن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة، الأحد. وأشار المصدر الأمني المصري إلى أنه يتم بذل جهود مصرية- قطرية مشتركة لتحقيق تقدم في المحادثات المقبلة بين إسرائيل وحماس.

وتتواصل CNN مع الحكومة الإسرائيلية وكذلك مع حماس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عُقدت محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن وهدنة إنسانية في العاصمة القطرية الدوحة.

وسمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، لوفد تفاوضي إسرائيلي بالسفر إلى قطر ومصر، خلال الأيام المقبلة.