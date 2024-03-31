لحظة موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تفاعلا بين مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تصريحات حول الخيار بين أداء مناسك العُمرة أم التبرع بتكاليفها لدعم أهل غزة.

تصريحات القرة داغي جاءت خلال مقابلة أجراها على قناة الجزيرة القطرية، الجمعة، وقال فيها: "التوازن مطلوب، الآن بالنسبة للعمرة، يعني أنا رأيي لو أن الآن أنفق قيمة العمرة المستحبة وليست الفريضة لو انفقها الآن على فقراء غزة وعلى فقراء اليمن، 92% بحسب نسبة الأمم المتحدة في اليمن، اليمن السعيد أصل العرب في سوريا بلاد الشام في العراق فلو أنفقنا فوالله أجرنا عند الله أكبر.."

وأوضح القرة داغي: "لأن إنقاذ الإنسان المسلم أفضل عند الله سبحانه وتعالى أفضل من أداء الطاعات إلا الواجب، الواجب نؤديه على العين والراس ما عدا الواجب يجب أن يتجه إنفاقنا وصدقاتنا نحو الإنقاذ إنقاذ المسلمين".

ويأتي تداول مقطع الفيديو مع دخول شهر رمضان 2024 يومه الـ21 صباح الأحد واستمرار توافد مئات الآلاف من المعتمرين لأداء مناسكهم في الحرم، في حين تتوجه الأنظار إلى تحري هلال عيد الفطر 2024 إذ هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يوما وأخرى 29 وفقا للحسابات الفلكية التي أوردها مركز الفلك الدولي في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، الخميس.