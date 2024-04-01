أنقرة (CNN)-- فاز حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بـ35 بلدية من أصل 81 بلدية في الانتخابات المحلية التي جرت، الأحد، بما يمثل هزيمة قاسية لرئيس البلاد، رجب طيب أردوغان.

وقال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا إن النتائج الرسمية الأولية أظهرت أن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، فاز أيضًا في مناطق حضرية كبرى، مثل إسطنبول وأنقرة.

وفاز حزب الشعب الجمهوري بـ14 من أصل 30 منطقة حضرية في البلاد.

وتلقى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان انتكاسة كبيرة، حيث خسر في المناطق الحضرية، وحصل على 12 مقعدًا من أصل 30، وفقًا لرئيس المجلس الانتخابي أحمد ينر، الذي عقد مؤتمرًا صحفيًا، صباح الاثنين.

وعلى الصعيد الوطني، حصل حزب أردوغان على 24 منصب رئيس بلدية.

وقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي فاز بولاية ثانية كمرشح لحزب الشعب الجمهوري المعارض، مساء الأحد، إنه "سعيد" بالفوز في إسطنبول.

وكان الرئيس أردوغان قد دعم مراد كوروم كمنافس لإمام أوغلو.

وليس من المعروف بعد متى سيتم إعلان النتائج الرسمية النهائية.