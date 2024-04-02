بعد استقالته من الخارجية احتجاجًا على دعم أمريكا لإسرائيل.. جوش بول: هناك "انفصال بين قيمنا وأفعالنا"

مسؤول أممي يتحدث لـCNN عن استقالته من منصبه مؤخرًا بسبب ما وصفها "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين

(CNN)-- تقترب إدارة الرئيس جو بايدن من الموافقة على بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-15 لإسرائيل، في صفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

الصفقة، التي ستكون بمثابة أكبر مبيعات عسكرية أجنبية أمريكية لإسرائيل منذ أن دخلت البلاد في الحرب مع حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن تقوم فيه الإدارة الأمريكية أيضًا بإخطار الكونغرس قريبًا ببيع جديد كبير من الذخائر الموجهة بدقة إلى إسرائيل.

وتؤكد المبيعات الجديدة لبعض الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورًا مدى استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل عسكريًا، حتى في الوقت الذي ينتقد فيه مسؤولو إدارة بايدن العمليات الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، وفقا لتقرير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومن المرجح أن تكون عملية البيع محل نقاش ساخن في الكونغرس، خاصة من قبل أعضاء حزب الرئيس. وتعرضت مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل لتدقيق مكثف في الأشهر الأخيرة، ودعا المشرعون الديمقراطيون إلى تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتفعل المزيد لحماية المدنيين هناك.

منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، قامت الولايات المتحدة بأكثر من 100 عملية بيع عسكرية أجنبية لإسرائيل. وقد وقع معظمها تحت المبلغ المحدد بالدولار الذي يتطلب إخطار الكونغرس، حسبما قال مسؤول مطلع على الأمر لشبكة CNN سابقًا.

لن يتم تسليم مقاتلات F-15 على الفور

وعلى عكس الذخائر الموجهة بدقة، يجب بناء مقاتلات F-15 الجديدة من الصفر، ومن المرجح ألا يتم تسليمها إلى إسرائيل قبل 4 إلى 5 سنوات.

وذكرت شبكة CNN سابقًا أن المسؤولين الإسرائيليين يحثون الولايات المتحدة على تسريع الجدول الزمني إن أمكن.

وقالت ثلاثة من المصادر إنه إلى جانب ما يصل إلى 50 طائرة فردية، تشمل الحزمة أيضًا محركات وأنظمة مدافع ورادارات وأنظمة ملاحة للطائرات. توفر الحزمة دعم البناء والبنية التحتية اللوجستية للتدريب والاستدامة وصيانة الأسطول، بالإضافة إلى تحديث منتصف العمر لأسطول إسرائيل الحالي من طائرات F-15.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لا نستطيع تأكيد عمليات نقل الأسلحة الأمريكية المحتملة أو المعلقة قبل إخطار الكونغرس رسميًا بها".

وقالت المصادر إن إدارة بايدن سمحت بهدوء أيضًا ببيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 لإسرائيل الأسبوع الماضي. ولم يتطلب هذا البيع إخطارًا من الكونغرس لأنه تم إخطاره بالبيع المزمع في عام 2008.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه "من الناحية العملية، فإن المشتريات الكبرى، مثل برنامج F-35 الإسرائيلي على سبيل المثال، غالبًا ما يتم تقسيمها إلى عدة دفعات على مدار سنوات عديدة".

وقالت مصادر لـCNN، إنه من غير الواضح سبب موافقة إدارة بايدن على مثل هذه الصفقة الكبيرة الآن، خلال عام انتخابي تكون فيه سياسة الرئيس تجاه إسرائيل تحت المجهر. ولا تعد عملية البيع ملحة بشكل خاص، بالنظر إلى أن إسرائيل لن تحصل على الطائرات لبضع سنوات أخرى، على أي حال.

وقال جوش بول، الذي عمل في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية لأكثر من عقد من الزمن قبل أن يستقيل في أكتوبر/تشرين الأول بسبب عمليات نقل الأسلحة المستمرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، إن الولايات المتحدة تعتقد بوضوح أن إسرائيل تحتاج إلى المعدات "لدفاعها على المدى الطويل".

وقال: "لكن هناك شعور لدى الجانب الإسرائيلي بأن الأبواب الآن مفتوحة على مصراعيها لأي شيء يريدونه، لذا فهذا هو الوقت المناسب لطلب ذلك. من يدري كم من الوقت ستظل أبواب الحظيرة مفتوحة؟"

ولم تستجب السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة على الفور لطلب التعليق من CNN حول المبيعات المقترحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، إن "الولايات المتحدة لديها التزام طويل الأمد بأمن إسرائيل". وأضاف: "إسرائيل محاطة بكيانات أقسمت على تدميرها، ليس فقط حماس، ولكن إيران والجماعات الوكيلة التي ترعاها إيران، ومن بينها حزب الله، الذين تحدثوا مرارا وتكرارا عن رغبتهم في تدمير إسرائيل. نعتقد أن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هؤلاء الخصوم".