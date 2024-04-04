إسماعيل هنية يشعل ضجة بفيديو ما قاله عن الخميني في "يوم القدس"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب الكلمة المصورة التي تحدث فيها عن المرشد الأعلى السابق بإيران، علي الخميني.

وقال هنية في المقطع المتداول الذي يأتي بمنسابة يوم القدس: "نستذكر في هذا اليوم العظيم الإمام الخميني رحمه الله الذي جعل القدس ركنا من أركان الثورة والمقاومة وغاية سامية متجددة للأمة الإسلامية المجيدة ونادى بيوم القدس لتنهض الأمة بواجبها وتوحد قواها لتحرير القدس والأقصى من براثن الاحتلال الصهيوني الغاصب".

ويشار على أن "اليوم العالمي للقدس" هو مناسبة دعت لها إيران وتحتفل بها إلى جانب دول أخرى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كل عام.

وكان إسماعيل هنية قد أشعل تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تداول صورة له نهاية مارس/ اذار الماضي خلال لقائه المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي في العاصمة، طهران وجلوسه دون حذاء في الوقت الذي ارتدى فيها خامنئي حذاءه بالاستقبال.

وقال خامنئي في اللقاء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن إيران "لن تتردد في دعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة المظلومين والمقاومين مشيدا بالصمود المثالي لقوى المقاومة الفلسطينية وكذلك أهالي غزة".