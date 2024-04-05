مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. هل نقترب من تحقيق انفراجه؟

أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. إليكم ما علمناه من مصدر مطلع

بين طلبات "حماس" ورفض نتنياهو.. كيف يبدو مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- قال دبلوماسي مطلع على المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، لشبكة CNN، إن حركة "حماس" رفضت المقترح الإسرائيلي الأخير الذي قدمته، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف الدبلوماسي: "لقد رفضوا وأكدوا أنه لا يتضمن أي رد على طلباتهم"، وتابع: "حماس تعتقد أن المقترح الإسرائيلي لا يتضمن أي جديد، لذلك لا يرون ضرورة لتغيير مقترحهم".

وذكر الدبلوماسي أن المقترح الإسرائيلي الذي تم إرساله إلى "حماس"، في وقت سابق من هذا الأسبوع "لا يقبل مطلبين رئيسيين لحماس وهما: عودة غير مقيدة لسكان غزة إلى الشمال وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي".

ومن جانبه، قال القيادي الكبير في "حماس" أسامة حمدان، الخميس، إن موقفهم لم يتغير منذ تسليم هذين المطلبين الرئيسيين للوسطاء في 14 مارس/آذار.

وأضاف أن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في مصر هذا الأسبوع "لم تسفر عن أي تقدم".

وقال الدبلوماسي إن إسرائيل تواصل إصرارها على السماح بعمليات التفتيش لأولئك الذين يتجهون شمالا، وعلى عدم إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي بعيدا عن وسط غزة.

ومن المقرر أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ومدير الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ومدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار في مصر نهاية هذا الأسبوع لمواصلة المفاوضات، وفقا لمصدرين.

والتقى بارنياع وبار وبيرنز الشهر الماضي في الدوحة لاجراء محادثات مع الوسطاء لكن لم يتم التوصل الى انفراجة واضحة.

وفشلت "حماس" وإسرائيل منذ أشهر في الاتفاق على إطار عمل من 3 مراحل يسعى إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح فلسطينيين من سجون إسرائيل وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.