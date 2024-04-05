ضجة حدوث كسوف الشمس قبيل عيد الفطر 2024.. خبير يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثيرت العديد من النظريات والتكهنات حول حدوث كسوف للشمس يوم الاثنين المقبل بالتزامن مع تحري هلال عيد الفطر 2024 في بعض الدول الأمر الذي أثار تفاعلا.

مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عقب في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "هل يرى كسوف الشمس القادم من منطقتنا وهل يستحق كل هذه الضجة؟ ستشهد السماء كسوفا كليا للشمس يوم الإثنين 08 إبريل، ولن يشاهد من المنطقة العربية.. سيشاهد الكسوف الكلي من مناطق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ فقط".

وتابع قائلا: "سبب هذه الضجة أنه سيشاهد من مدن كبيرة وعديدة في الولايات المتحدة، ولذلك هناك اهتمام إعلامي كبير به من قبل وسائل الإعلام الأمريكية، وبعض الجهات الإعلامية الأخرى تنقل هذه الضجة إلى منطقتنا دون وجود مبرر لذلك".

وأضاف: "أطول مدة للكسوف الكلي هذا هي 4 دقائق و28 ثانية، وهي ليست مدة استثنائية، فالكسوف الكلي يصل في كسوفات أخرى إلى مدة تزيد عن السبع دقائق.. يميز هذا الكسوف أنه يمكن رؤية كوكبي الزهرة والمشتري أثناء الكسوف الكلي، والميزة الحقيقية أن هناك إمكانية لرؤية المذنب (12P/Pons-Brooks)أثناء الكسوف أيضا".

وكانت كل من سلطنة عُمان والأردن والمغرب وليبيا وإيران وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة قد أعلنت أن الاثنين 11 مارس/ آذار الجاري هو المكمل لشهر شعبان، ليكون أول أيام الصوم الثلاثاء الـ12 من مارس بسبب تعذر رؤية الهلال، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 إبريل، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

من جهتها أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والكويت ومصر وسوريا والجزائر ولبنان واليمن وتونس والسودان والأراضي الفلسطينية والوقف السني في العراق، أن 11 مارس أول أيام رمضان 2024.

وذكر مركز الفلك الدولي في تقرير سابق أنه "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 08 إبريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها".

وأضاف المركز: "أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 09 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين. وعليه من المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها أيضا. ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 إبريل عيد الفطر فيها.