"أنا قلبي حديد".. السيسي يشعل تفاعلا وتعليقات بتصريح خلال كلمة

السيسي يبرز كيف أجاب يافعًا سأله عن إمكانية أن يصبح مثل محمد صلاح.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح قال فيه "أنا قلبي حديد".

مقطع الفيديو المتداول كان خلال كلمة السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث قال: "قلبي حديد.. بالله.. طبعا قلبي حديد بمين؟ اسمعوا عشان ما أخرجش كثير من الكلمة الي بنقولها، أانا لما بقول الكلمة ديت معناها ايه؟ معناها بالناس.."

وتابع السيسي قائلا: "عايز أقول لكم على حاجة في السنين الي فاتت لما كانت بتحصل.. وأنا ما اقصدش لما استدعيها دلوقت انها اسقاط على حاجة والله، لكن كان في أيام صعبة عدت علينا وكان كل حادثة بتحصل داخل مصر في أي حته في الصعيد في القاهرة في الإسكندرية وفي شمال سيناء ويسقط فيها مصريين مدنيين أو حتى من الجيش والشرطة وكدة يني كان صعب علينا كلنا.."

وأضاف: "لمن أنا كنت شايف الناس وأنا قلت الكلمة دي قبل كدة والله، أنا في خلال المدة الي فاتت كلها والحمد لله أزاح عننا هذه الغمة ويا رب ميرجعها تاني، لكن أنا ما لقيتش مرة وحدة خلال لقاءاتي ملقتش سيدة مصرية زوجة كانت أو أم وقالت لي كلمة تؤلمني على موضوع سقوط ابنها شهيد أو مصاب محصلش، الصلابة جاي من هنا، القلب الحديد مش جاي أن أنا.. أنا إنسان.."