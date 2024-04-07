وزير دفاع إسرائيل يعلن سبب سحب بعض القوات من غزة

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(CNN) -- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، أن بعض القوات تغادر غزة استعدادا لمهام أخرى، بما في ذلك في منطقة رفح.

وأضاف غالانت، في تصريحات خلال زيارة القيادة الجنوبية للجيش لتقييم الوضع: "لقد وصلنا إلى وضع لا تسيطر فيه حركة (حماس) على قطاع غزة ولا تعمل كإطار عسكري يشكل خطرا على مواطني دولة إسرائيل".

وتابع أن القوات الإسرائيلية "دمرت أهدافا معادية ومستودعات وأسلحة وبنية تحتية ومقرات وغرف اتصالات" في مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 98 "أنهت مهمتها" في خان يونس وتغادر قطاع غزة "للتعافي والاستعداد لعمليات مستقبلية"، وهو مما يمثل فعليا نهاية عمليته البرية بشكلها الحالي في غزة، لكن لا تزال هناك "قوة كبيرة" في مناطق أخرى من القطاع.

وأضاف أن "قوة كبيرة بقيادة الفرقة 162 ولواء ناحال تواصل العمل في قطاع غزة، لكي تحافظ على حرية عمل الجيش وقدرته على تنفيذ عمليات استخباراتية دقيقة".

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية والقناة 11 التابعة لشبكة CNN، الأحد، أن القوات المتبقية ستتمركز على طول ما يسمى بممر "نتساريم"، وهو الطريق الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين.

وتمت تسمية الممر على اسم مستوطنة "نتساريم" الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة، ويتقاطع الممر مع أحد الطريقين الرئيسيين بين الشمال والجنوب في غزة، وهو شارع صلاح الدين، ليقيم تقاطعا مركزيا استراتيجيا.