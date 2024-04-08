(CNN) -- أعلنت حركة "حماس"، الأحد، وصول وفدها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، للمشاركة في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة و الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "حريصة على التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف كامل للعدوان" على غزة، وتابعت أن وفدها التقى بمدير المخابرات المصرية عباس كامل.

وكررت الحركة مطالبها في البيان بما في ذلك "الوقف الكامل للعدوان"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحين، وإعادة إعمار غزة، وعقد صفقة تبادل للفلسطينيين في سجون إسرائيل مقابل الرهائن في غزة.

وفي سياق متصل، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية المملوكة للدولة نقلا عن مصدر رفيع، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن المفاوضات "مستمرة بوساطة مصرية وحضور قطري أمريكي، وأن التهدئة المقترحة تتضمن صفقة تبادل أسرى وآليات عودة النازحين في قطاع غزة".