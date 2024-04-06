مصدر يكشف عن رسالتين من بايدن إلى السيسي وأمير قطر بشأن "حماس"

بين طلبات "حماس" ورفض نتنياهو.. كيف يبدو مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعث رسالتين إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بشأن المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" حول الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف المسؤول أن بايدن طلب من الزعمين "الحصول على تعهد من حماس بالموافقة على الاتفاق والالتزام به".

وتأتي هذه الرسائل في الوقت الذي من المقرر أن تستأنف فيه مفاوضات في مصر نهاية هذا الأسبوع ستشمل مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال المسؤول: "تظل هذه الحقيقة الأساسية صحيحة: سيكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة اليوم لو وافقت حماس ببساطة على إطلاق سراح هذه الفئة الضعيفة من الرهائن- المرضى والجرحى والمسنين والشابات".

وتابع: "احتجاز هؤلاء الأبرياء أمر شائن ويذكرنا بكيفية بدء هذه الحرب في المقام الأول، وتقع على عاتق حماس مسؤولية إطلاق سراح الرهائن وتقديم الإغاثة لشعب غزة من خلال وقف إطلاق نار طويل الأمد".

وأضاف أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيجتمع مع عائلات الرهائن في البيت الأبيض، الاثنين.

ونوقشت قضية المفاوضات بشأن الرهائن خلال الاتصال الهاتفي بين بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، حيث أوضح بايدن أنه يجب القيام بكل شيء لضمان إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، المحتجزين منذ ما يقرب من 6 أشهر، كما ناقش بايدن ونتنياهو أهمية "التمكين الكامل للمفاوضين الإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق".