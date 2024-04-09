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(CNN)-- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، أن الرصيف البحري للمساعدات في غزة الذي يقوم الجيش الأمريكي بتجهيزه في غزة سيكون جاهزا بحلول يوم الأحد 21 أبريل/ نيسان "على الأرجح".

وأضاف أوستن في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "نتوقع أن تكون القدرة التشغيلية الأولية اكتملت بحلول نهاية الأسبوع الثالث من هذا الشهر".

وتابع أن حماية القوات الأمريكية المشاركة في تجهيز الرصيف هي "الأولوية الأولى" لوزارة الدفاع (البنتاغون).

وقال أوستن: "نحن نستخدم القدرات التي لدينا، وهي الخدمات اللوجستية المشتركة على الشاطئ، ومن المؤكد أن قواتنا مدربة على عمليات البحث لتكون قادرة على تنفيذ ذلك".