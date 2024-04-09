انضمت أروى ديمون رئيسة ومؤسسة INARA “الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة“ إلى مذيع CNN جيك تابر لمناقشة ما وصلت إليه الأوضاع في غزة وكيف تؤثر على حالة الكبار والأطفال في ذات الوقت.

تقول ديمون إن الجزء الجنوبي من غزة هي تلك الكتلة المزدحمة من البشر البائسين، الذين يبحثون عن كل شيء من الأمان إلى الغذاء إلى حفاضات الأطفال.

وأضافت بالقول إنها كانت في مستشفى ميداني في غزة بالأمس عندما بدأت بعض الجثث التي تم انتشالها من تحت أنقاض خان يونس في الوصول، وهي جثث قالت أحبابها إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى بعضها منذ لمدة أسبوع تقريبًا.

وأردفت بالقول: "لا توجد هناك مساعدات إنسانية كافية، والناس مرعوبون للغاية بعد أن عاشوا مع هذه الطائرات بدون طيار والقنابل والمآسي لمدة ستة أشهر الآن، مرعوبون مما سيحدث إذا حدث الغزو الوشيك لرفح."

وهي تعتبر مما شاهدته أن، "الناس هم أشباح في حد ذاتهم، إنهم أشباح الأشخاص الذين كانوا موجودين، وتطاردهم باستمرار أشباح كل شيء فقدوه."