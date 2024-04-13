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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إدراج أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قائمة العقوبات مقدمة نبذة سريعة عنه.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي: "حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، المعروف أيضًا باسم ’أبو عبيدة‘، هو المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام (كتائب القسام)، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، منذ عام 2007، على الأقل.. وهدد علنًا بإعدام الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس في أعقاب هجمات الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023".

وتابعت: "يتولى الكحلوت قيادة قسم التأثير السيبراني في كتائب القسام، وكان متورطاً في شراء خوادم ونطاقات في إيران لاستضافة الموقع الرسمي لكتائب القسام بالتعاون مع مؤسسات إيرانية".

ويشتهر أبو عبيدة بظهوره الإعلامي متلثما بشماغ (غطاء للرأس) باللون الأحمر خلال إدلائه ببيانات القسام العسكرية وسبق وأثار تفاعلا لارتدائه ذلك عوضا عن الكوفية الفلسطينية التي تتميز بلونها الأبيض والأسود.