"تجاوز العام الأسوأ بـ3 أضعاف".. مسؤول في الأونروا عن عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة في 2023

أيمن الصفدي لـCNN: إذا انفجرت الضفة الغربية فستواجه المنطقة صراعًا أوسع نطاقًا

القدس (CNN)-- قال شهود عيان لشبكة CNN، السبت، إن مئات المستوطنين الإسرائيليين يحاصرون بلدات فلسطينية، ويهاجمون السكان في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة CNN، مستوطنين يشعلون النيران في منازل وسيارات في قرية دوما، جنوب شرق نابلس. وتظهر اللقطات دخانا كثيفا يملأ الهواء، فيما يطلق مستوطنون أعيرة نارية في المنطقة.

وذكر شهود عيان أن مستوطنين اقتحموا منازل الأهالي، مما أدى إلى وقوع مواجهات مع الفلسطينيين.

وفي أحد مقاطع الفيديو التي حصلت عليها شبكة CNN من دوما، وصف أحد الرجال الوضع بأنه "حرب شوارع".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين في قريتي دير دبوان وبيتين، شرق مدينة رام الله.

وشُوهد فلسطينيون وهم يلقون الحجارة على المستوطنين، بينما أطلقت مركبات عسكرية إسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة CNN، تواجدًا عسكريًا إسرائيليًا متزايدًا على حاجز قرب بلدة سنجل، شمال شرق رام الله.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، السبت، إن أكثر من عشرة فلسطينيين وصلوا إلى المستشفيات في أنحاء الضفة الغربية، معظمهم أُصيبوا بإطلاق نار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، السبت، العثور على جثة الصبي بنيامين أحيمائير في منطقة ملاخي هشالوم، موضحًا أنه قُتل في "هجوم إرهابي".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن "الحادث قيد المراجعة، وأن القوات الأمنية تواصل ملاحقة المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم".

ولم يتضح بعد سبب وفاة الصبي، ولم يقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن، أي دليل على أن هذا كان "هجومًا إرهابيًا". وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي من أجل التوضيح.

بدوره، حث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، العامة على تجنب تطبيق القانون بأيديهم بعد أن عثرت القوات الإسرائيلية على جثة الصبي الإسرائيلي بنيامين أحيمائير (14 عاما) الذي أُعلن عن فقدانه، صباح الجمعة، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال غالانت في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أناشد الجمهور أن يترك قوات الأمن للتحرك بسرعة لمطاردة الإرهابيين - الأعمال الانتقامية ستجعل الأمر صعبًا على جنودنا في مهمتهم - يجب ألا يُوضع القانون في أيدي أحد".

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفاة الصبي الإسرائيلي بـ"القتل البغيض"، وأنه "جريمة خطيرة"، وقال: "أرسل تعازيي القلبية لعائلته"، حسبما أعلن مكتبه في بيان.