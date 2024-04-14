فوق الأقصى وقبة الصخرة.. فيديو من الهجوم الإيراني تنشره إسرائيل وتعلق

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نشر الأحد ، 14 ابريل / نيسان 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر جزءا من الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة فوق المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس.

وقالت إسرائيل بالعربية في تعليق على الفيديو نشرته بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): "لخصنا لكم الموضوع هذا صراع بين الخير وشر نظام الملالي.. النظام الإيراني الارهابي دمر 4 دول عربية ويستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.. أطلق صواريخه الارهابية الليلة للمساس بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة فيما قامت اسرائيل بحمايتهما من عدوانها بواسطة القبة الحديدية.. اسرائيل ملتزمة بحماية جميع المقدسات".

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات مباشرة نتيجة الضربات الإيرانية، وقالت خدمة الطوارئ نجمة داود الحمراء (MDA) إنه تم استدعاؤها لعلاج ما مجموعه 31 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة أثناء توجههم إلى الملاجئ والذين عانوا من نوبات الهلع أثناء هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وفي وقت سابق، قالت نجمة داود الحمراء إنها نقلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات إلى المستشفى أصيبت بإصابة خطيرة في الرأس بسبب شظية صاروخ أطلق لاعتراض مقذوف إيراني.