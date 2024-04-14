إيران تشن هجومًا واسعًا على إسرائيل.. شاهد كيف بدت السماء لحظة اعتراض صواريخ ومسيّرات

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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زعم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل، استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية، حيث تقول طهران إن الضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق انطلقت منها.

وقال اللواء محمد حسين باقري، للتلفزيون الرسمي الإيراني (إيرين)، إن "العملية" استهدفت "قاعدة نيفاتيم الجوية، حيث اُستخدمت طائرات إف-35 لاستهداف قنصليتنا في دمشق".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري إن الصواريخ الباليستية الإيرانية التي وصلت إلى إسرائيل سقطت على القاعدة الجوية الواقعة في جنوب إسرائيل، وتسببت فقط في أضرار هيكلية طفيفة.

وأضاف هاغاري أن القاعدة تعمل وتواصل عملياتها بعد الهجوم، كما تواصل الطائرات استخدام القاعدة.

وأسفر الهجوم على المبنى الملحق بالقنصلية الإيرانية في الأول من أبريل/نيسان الجاري، عن مقتل كبار قادة الحرس الثوري الإيراني. ويُشتبه على نطاق واسع بأن إسرائيل تقف وراء الغارة الجوية، لكنها لم تعلن مسؤوليتها رسميا.

وأضاف باقري أن العملية الإيرانية استهدفت أيضا "مركز معلومات إسرائيلي كبير" بالقرب من الحدود السورية مع إسرائيل.

وانطلقت صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، مع إطلاق نحو 25 قذيفة من لبنان، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد. وجاءت صفارات الإنذار بعد أن هاجمت إيران إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية.