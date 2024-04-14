إيران: سنستهدف أي دولة تفتح مجالها الجوي لهجوم إسرائيلي ضدنا

مقارنة بين الجيش الإيراني ونظيره الإسرائيلي.. شاهد الفارق في ميزان القوة

الجيش الإسرائيلي: إيران شنت هجومًا مباشرًا على أراضينا.. وقدراتنا الدفاعية والهجومية مستعدة

هل تشعل أي ضربة إيرانية ضد إسرائيل مواجهة مفتوحة بينهما؟

(CNN)-- وجه وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، السبت، تحذيرا إلى "أي دولة تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لمهاجمة" بلاده، قائلا إنها ستواجه "ردا حاسما".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن أشتياني قوله إن "أي دولة تفتح مجالها الجوي أو أراضيها أمام إسرائيل لمهاجمة إيران ستتلقى ردنا الحاسم".

يذكر أن إيران بدأت، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، أطلقها "الحرس الثوري" الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، مؤكدة استعدادها لمواجهة الهجوم الإيراني.