إيران تشن هجومًا واسعًا على إسرائيل.. شاهد كيف بدت السماء لحظة اعتراض صواريخ ومسيّرات

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القدس (CNN)-- بدأ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي اجتماعه، حسبما صرح مسؤول لشبكة CNN، الأحد، قبل قليل من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة).

وتتكون حكومة الحرب الإسرائيلية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبيني غانتس زعيم حزب الاتحاد الوطني وزير الدفاع السابق. كما تضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والسياسيان غادي آيزنكوت وأرييه درعي الذين يشاركون في حكومة الحرب كمراقبين.

ويأتي اجتماع مجلس الوزراء الحربي في الوقت الذي تحدد فيه إسرائيل ردها، بعد أن أطلقت إيران عشرات الصواريخ والمسيرات من أراضيها باتجاه إسرائيل، في وقت متأخر السبت. وقال الجيش الإسرائيلي إن "99%" من أكثر من 300 قذيفة أطلقتها إيران اعترضتها إسرائيل و"شركاؤها".

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد، في أعقاب الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، إن إسرائيل "ستنتزع ثمنا من إيران بالطريقة والوقت الذي يناسبنا".

وأضاف بيني غانتس أن إيران "واجهت قوة النظام الأمني الإسرائيلي"، في إشارة إلى الحد الأدنى من الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي شمل مئات المقذوفات.

وقال غانتس إن الهجوم أظهر أن "العالم يقف بوضوح مع إسرائيل في مواجهة الخطر".

لكنه أضاف أن "هذا الحدث لم ينته بعد"، مشيرا إلى ضرورة "بناء تحالف إقليمي وانتزاع الثمن من إيران، بالطريقة وفي الوقت الذي يناسبنا".

وأكد بيني غانتس أيضا أن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى إعادة رهائنها إلى وطنهم، وتأمين حدودها الجنوبية والشمالية، حتى يتمكن الأشخاص الذين أخلوا منازلهم بالقرب من هذه الحدود من العودة.

وفي الوقت نفسه، حث اثنان من أكثر وزراء الحكومة الإسرائيلية تشددا، الأحد، على القيام برد حازم على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على إسرائيل خلال الليل.

وحث وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش على القيام برد "يتردد صداه في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير إن إسرائيل يجب أن "يُجن جنونها".

وقال سموتريش، رئيس الحزب الصهيوني الديني من أقصى اليمين، إنه إذا ترددت إسرائيل "فسوف نعرض أنفسنا وأطفالنا لخطر وجودي".

وفي بيان بالفيديو، وصف سموتريتش هذا الوضع بأنه "لحظة الحقيقة"، قائلاً: "إذا تردد صدى ردنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط للأجيال القادمة، فسننتصر".

وقال بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية من أقصى اليمين، إن الرد الإسرائيلي يجب ألا يكون "ضعيفا"، وإن "مفاهيم الاحتواء والنسبية هي مفاهيم توفيت في 7 أكتوبر الماضي"، وهو يوم هجوم حماس على إسرائيل.

وسموتريتش وبن غفير ليسا من أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية.