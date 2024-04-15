مصدران لـCNN: إسرائيل تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب

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(CNN)-- قال مصدران إسرائيليان لشبكة CNN، إنه كان من المقرر أن تتخذ إسرائيل خطواتها الأولى نحو هجوم بري في رفح هذا الأسبوع، لكنها أجّلت هذه الخطط لأنها تدرس الرد على الهجوم الإيراني.

وأضاف المصدران أنه كان مقررا أن يبدأ سلاح الجو الإسرائيلي إسقاط منشورات على أجزاء من رفح، الاثنين، وسط استعدادات لهجوم بري على المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يحتمي بها حاليا أكثر من مليون شخص. لكن المصدرين أوضحا أن تلك الخطط تأخرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب هجوم إيران على إسرائيل.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن إسرائيل لا تزال مصممة على القيام بهجوم بري في رفح، رغم أن توقيت إجلاء المدنيين والهجوم البري القادم لا يزالان غير واضحين في الوقت الحالي.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أهمية اجتياح رفح من أجل تفكيك كتائب حماس المتبقية، رغم الضغط الكبير من الولايات المتحدة لإلغاء الهجوم البري الشامل.

وتم أخذ مستقبل الحرب في غزة والهجوم البري القادم في رفح، في الاعتبار خلال نقاش مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، حول الرد المحتمل على الهجوم الإيراني.

فالرد العسكري الذي يهدد بتصعيد الصراع مع إيران بشكل أكبر، من شأنه أن يحول تركيز المؤسسة العسكرية ومواردها بعيدا عن غزة، حيث تعهدت الحكومة الإسرائيلية بإلحاق الهزيمة الكاملة بحماس.

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤول إسرائيلي لـCNN، الاثنين، انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي. وقال المسؤول إنه في هذه المرحلة ليس لديه تفاصيل عما تمت مناقشته أو إقراره.