رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن لإيران إطلاق 330 صاروخًا والإفلات من العقاب

إيهود باراك لـCNN: ما زلنا عالقين في غزة ولدينا الوقت للرد على هجوم إيران لاحقا

(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الحربي المصغر راجع الخطط العسكرية للرد المحتمل على إيران خلال اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات، الاثنين.

ولا يزال مجلس الوزراء الحربي مصممًا على التحرك، ولكن ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار أم لا.

لكن المسؤول قال إن هناك شعورًا بأن على إسرائيل أن تتحرك بسرعة.

كما استعرض مجلس الوزراء الحربي الخيارات الدبلوماسية لزيادة عزلة إيران، والتي يمكن تنفيذها بالإضافة إلى الرد العسكري، الذي قد يؤدي إلى تأجيل العملية البرية لاجتياح رفح، حسبما قال مصدران إسرائيليان لشبكة CNN في وقت سابق الاثنين.