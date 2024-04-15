رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن لإيران إطلاق 330 صاروخًا والإفلات من العقاب

(CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل كانت رد فعل "مشروعا" و"مسؤولا"، حسب وصفه.

وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي في طهران إن "العمل العسكري كان الخيار الأخير بعد استنفاد كل القنوات الدبلوماسية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران لا تسعى إلى "تصعيد التوتر" في المنطقة، لكنها ستتخذ "إجراءات متناسبة" للدفاع عن نفسها.

وأوضح كنعاني أن "إيران تحركت من خلال استخدام حقوقها الأصيلة في إطار الدفاع المشروع ووفقاً للقوانين الدولية"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وعن استیلاء القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني، علی سفينة قالت طهران إنها تابعة لإسرائيل في مضيق هرمز، زعم كنعاني أن "إيران تلتزم دائما بحرية الملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى القوانين والأنظمة الدولية وتتصرف دائما ضمن هذا الإطار، وبناء على المعلومات المتوفرة، لدي فمن المؤكد أن السفينة المحتجزة تابعة لإسرائيل".

وأردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "تم احتجاز هذه السفينة بسبب انتهاكها لقواعد الشحن الدولية، بعدم الرد المناسب للجهات المعنية الإيرانية، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل حول الموضوع حسب الضرورة"، طبقا لما أوردت وكالة "إرنا".