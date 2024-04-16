بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. ما هي الدول المنخرطة؟

(CNN)-- قال مسؤول إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي راجع الخطط العسكرية للرد المحتمل على إيران. ولا يزال مجلس الوزراء مصمماً على التحرك، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار أم لا. وتعهدت إسرائيل "بتحديد ثمن" بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها على القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مسؤول في الجيش الإيراني يوم الأحد إن هجوم طهران استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية، زاعمًا أن هذا هو المكان الذي انطلقت منه الغارة الإسرائيلية في أوائل إبريل على القنصلية الإيرانية.

وقد أطلق أكثر من 300 قذيفة – بما في ذلك حوالي 170 طائرة بدون طيار وأكثر من 120 صاروخًا باليستيًا – في الهجوم الجوي الهائل. ومن بين هذه الطائرات، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وحلفاؤها 99% منها، وفقًا للجيش الإسرائيلي، مع وصول عدد قليل منها فقط إلى الأراضي الإسرائيلية.