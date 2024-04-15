رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن لإيران إطلاق 330 صاروخًا والإفلات من العقاب

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(CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن تحالف إسرائيل الدفاعي نجح في إحباط هجوم من إيران خلال ليل السبت - الأحد.

وأضاف أنه تم إطلاق نحو 350 صاروخًا من إيران والعراق واليمن وحزب الله اللبناني، وكانت تحمل نحو 60 طنًا من المتفجرات.

وقال هاغاري إن التهديد لا يقتصر على إسرائيل فحسب، بل على الشرق الأوسط بأكمله، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية استولت أيضًا على سفينة ترفع العلم البرتغالي.

وأشار هاغاري في بيان بالفيديو، الأحد: "إيران تريد التصعيد في المنطقة. حتى الآن عملت من خلال وكلائها، لكنها كشفت الآن عن وجهها الحقيقي".

بشكل منفصل، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لمراسل شبكة CNN وولف بليتزر، إن الطائرات بدون طيار الإيرانية تقتل الناس في جميع أنحاء العالم من خلال وكلائها ويجب على العالم أن يقف في وجه إيران ويقول لا، حسب قوله.

واعترضت القوات الأمريكية أكثر من 70 طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه، وما لا يقل عن 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه إسرائيل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على الوضع.

وقال أحد المسؤولين إن السفن الحربية اعترضت الصواريخ الباليستية في شرق البحر المتوسط. وتمتلك البحرية الأمريكية حاليًا مدمرتين في تلك المنطقة، وكلاهما مدمرتان للصواريخ الموجهة قادرة على اعتراض عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وقال مسؤول أمريكي آخر لشبكة CNN إن الطائرات المقاتلة الأمريكية كانت أيضًا جزءًا من الرد الأمريكي على الهجوم الإيراني، السبت، وأسقطت طائرات بدون طيار تم إطلاقها باتجاه إسرائيل.