الجيش الأردني يعلن "زيادة" الطلعات الجوية.. ويوضح السبب

الشرق الأوسط
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(CNN)--  أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، زيادة الطلعات الجوية لـ"منع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء" البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش، في بيان: "في حوالي الساعة 1 من فجر الثلاثاء، قام سلاح الجو بزيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة".

وأضاف أن "هذا الاجراء يأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظرا لما تشكله من تعد على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه".

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ودعا الناطق الأردنيين إلى "ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية".

وقال سكان في العاصمة الأردنية عمان، لشبكة CNN، إنه أمكن سماع أصوات الطائرات.

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