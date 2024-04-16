نتنياهو يوجه "رسالة" إلى العالم بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل

إيهود باراك لـCNN: ما زلنا عالقين في غزة ولدينا الوقت للرد على هجوم إيران لاحقا

رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن لإيران إطلاق 330 صاروخًا والإفلات من العقاب

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن المجتمع الدولي "يجب عليه أن يواصل الوقوف موحدا في مقاومة هذا العدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي".

وأضاف نتنياهو، في بيان نشره مكتبه عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إيران تقوم بشكل مباشر ومن خلال وكلائها الإرهابيين حماس وآخرين، بحملة عدوانية واسعة النطاق لا تهدد إسرائيل فحسب، بل الشرق الأوسط بأكمله".

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب ضربة إيرانية ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع تم خلالها إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار.

وقالت إيران إن الهجوم جاء ردا على ما زعمت أنه هجوم إسرائيلي على قنصليتها في دمشق.