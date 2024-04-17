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(CNN)-- أصيب ما لا يقل عن 18 شخصًا، أحدهم في حالة حرجة، بعد أن استهدفت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله قرية في شمال إسرائيل، الأربعاء، وفقا لمستشفى في المنطقة.

ومن بين المصابين الـ 18 ، حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة وأربعة في حالة متوسطة. وقال متحدث باسم مركز الجليل الطبي في مدينة نهاريا شمالي إسرائيل إن المصابين الأحد عشر الآخرين إصاباتهم طفيفة. وأضاف المتحدث أن معظمهم أصيبوا بشظايا.

وقال حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، في بيان الأربعاء، إن صواريخه وطائراته المسيرة ضربت موقعًا عسكريًا في شمال إسرائيل ردًا على اغتيال مقاتليها، الثلاثاء.

وأكد الجيش الإسرائيلي أيضًا أن حزب الله ضرب شمال إسرائيل بطائرات مسيّرة، الأربعاء.

في وقت لاحق الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه رد باستهداف مجمع عسكري لحزب الله بالقرب من عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وجاء في البيان: "قبل فترة قصيرة، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مجمعًا عسكريًا لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان حيث كان الإرهابيون ينشطون".