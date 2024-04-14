الجيش الإسرائيلي: إيران شنت هجومًا مباشرًا على أراضينا.. وقدراتنا الدفاعية والهجومية مستعدة

مقارنة بين الجيش الإيراني ونظيره الإسرائيلي.. شاهد الفارق في ميزان القوة

هل تشعل أي ضربة إيرانية ضد إسرائيل مواجهة مفتوحة بينهما؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال حزب الله اللبناني، في بيان له، إن مقاتليه أطلقوا عشرات من صواريخ الكاتيوشا تجاه مقر الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي في منطقة ثكنة الكيلة في مرتفعات الجولان.

وأعلن حزب الله في بيان له دعمه للشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته ضد الهجمات الإسرائيلية على المناطق المدنية.

وقال حزب الله إن الهجوم تم تنفيذه عند الساعة 12:35 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

يأتي ذلك في غضون إعلان إيران تنفيذها ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، ، ليل السبت – الأحد، بعد أيام من قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق. كان لبنان أعلن إغلاق المجال الجوي للبلاد مؤقتًا.

وأعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، قائلة إنها مستعدة لمواجهة الهجوم الإيراني.