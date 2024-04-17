مطار دبي: نواجه تحديات تشغيلية بسبب الظروف الجوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مطار دبي الدولي، الأربعاء، أنه يواجه "عددا من التحديات التشغيلية بسبب الظروف الجوية" التي تشهدها البلاد.

وقال المطار، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "بسبب الظروف الجوية، نواجه حاليا عددا من التحديات التشغيلية، نعمل على مدار الساعة مع فرق الاستجابة للطوارئ وشركائنا في الخدمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "بسبب إغلاقات الطرق، هناك نقص في وسائل النقل المتاحة للوصول من وإلى المطار، وتأخير في جدول الرحلات وتحويل لمسار عدد منها بسبب تأخر وصول أطقم العمل"، وذكر أن "عملية التعافي ستستغرق بعض الوقت".

ونصح العملاء بالتحقق من حالة الرحلات مع شركة الطيران الخاصة بهم مباشرة قبل التوجه إلى المطار، وتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أعلن، الثلاثاء، أن البلاد شهدت هطول "أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف المركز أن الأمطار التي هطلت على العديد من المناطق بالإمارات تعد "الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في 1949."

وأكد أن تلك الكمية من الأمطار تعد "حدثا استثنائيا في التاريخ المناخي للإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية".

يأتي هذا في وقت أصدر مجلس الوزراء توجيهات بتمديد العمل عن بعد حتى الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، في حين يُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، بحسب "وام".