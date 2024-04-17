(CNN)-- حث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، حكومته على عدم الرد عسكريا على الهجمات التي شنتها إيران في نهاية الأسبوع.

وقال أولمرت لراديو الجيش "GLZ"، الأربعاء: "لدينا حافز للحد أو منع احتمال توسع هذه الحرب، والآن [التركيز بشكل أساسي] على إعادة الرهائن إلى ديارهم - وهو الهدف النهائي".

وأضاف أولمرت أنه وبينما كان الهجوم الإيراني "شائنا"، إلا أن "شيئًا رائعًا حدث ليلة السبت… أثبتت دولة إسرائيل قوتها وقوتها وقدرتها عندما تكون مستعدة، وليست غير مبالية أو متعجرفة.. ضربنا إيران السبت بمساعدة - وهو أمر مهم للغاية - من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وعدد قليل من الدول العربية - بطريقة لافتة للنظر. أعتقد أن هذا كان أحد أكثر الإنجازات العسكرية الإسرائيلية إثارة للدهشة حتى الآن".

واستطرد أولمرت: "لذلك، أعتقد أننا حققنا ما كنا بحاجة إلى تحقيقه - ليس من خلال الإجراءات الهجومية أو العقابية... لقد عاقبناهم كثيراً بطريقة مهينة وقوية، وهو ما سيتردد صداه في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "إذا كان الرد الإسرائيلي بسيطا للغاية، في محاولة لتجنب المزيد من المواجهة مع الإيرانيين – أعتقد أننا سنحقق عكس نيتنا. وبدلاً من ردع الإيرانيين، سنثبت لهم أننا كنا خائفين بالفعل من رد فعل كبير.. وإذا قمنا برد مؤلم، فسنحصل على جولة أخرى من ضرباتهم وضرباتنا المضادة - وهو بالضبط ما نريد منعه."

ويذكر أن أولمرت كان رئيسا للوزراء في عام 2006 عندما خاضت إسرائيل الحرب في لبنان بعد مقتل جنديين إسرائيليين على يد حزب الله.