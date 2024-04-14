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مصدر دبلوماسي يكشف عن موقف حماس بشأن مقترح لوقف إطلاق النار خلال المحادثات الأخيرة بالقاهرة

الشرق الأوسط
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تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل أكثر من 100 شخص في حادثة شاحنات المساعدات بغزة

(CNN)-- أكد مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات، الأحد، أن حماس رفضت الاقتراح الأخير الذي صدر خلال محادثات القاهرة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال المصدر إنه في ردها على الوسطاء، "أعادت حماس تأكيد موقفها" بشأن الحق غير المقيد لسكان غزة في العودة شمالا إلى ديارهم، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيدا عن وسط غزة. هذه هي المطالب التي تمسكت بها حماس وقاومتها إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح المصدر الدبلوماسي، أن حماس تواصل القول إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن تنتهي بإنهاء القتال بشكل دائم. ولم تظهر إسرائيل أي استعداد لمناقشة إنهاء الحرب.

وذكرت شبكةCNN في وقت سابق، أن المناقشات الأخيرة في العاصمة المصرية تضمنت اقتراحا جديدا من الولايات المتحدة يقضي بإطلاق إسرائيل سراح حوالي 900 سجين فلسطيني، مقابل الرهائن الإسرائيليين الأربعين المتوقع إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المصدر الدبلوماسي إن حماس "أشارت إلى استعدادها لمناقشة الأمر بشكل إيجابي بمجرد معالجة القضايا الأخرى".

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